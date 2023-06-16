Били из минометов и артиллерии: оккупанты обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины 30 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. По состоянию на 22:00 враг совершил 30 обстрелов приграничных территории Черниговской и Сумской областей, сообщает ОК “Север”, пишет УНН.
Детали
В Черниговской области вечером было зафиксировано 13 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Янжуловка.
О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.
В Сумской области вечером зафиксировано 2 прихода, вероятно 120 мм минометов, в районе н.п. Чуйковка, а также 8 приходов из того же миномета в районе н.п. Бачевск.
Артиллерийским обстрелам подверглись н.п. Бояро-Лежачи зафиксировано 4 прихода и н.п. Сварково - 3 прихода.
О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним
Враг ночью и утром сбрасывал мины, обстреливал из минометов и артиллерии в пяти громадах на Сумщине, в результате чего есть разрушения.