Оккупанты 61 раз обстреляли из минометов приграничье Черниговщины и Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. За прошедшие сутки оккупанты совершили 61 минометный обстрел приграничных территорий Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщает ОК “Север”, пишет УНН.
Детали
В Черниговской области были зафиксированы приходы в районе населенных пунктов Галагановка (4 взрыва), Карповичи (2 взрыва), Архиповка (10 взрывов). Информация о жертвах или разрушениях не поступала.
В Сумской области под минометным огнем оказались населенные пункты Чуйковка (4 прихода), Шалигино (10 приходов), Нововасильевка (10 приходов), Середина-Буда (5 приходов), Бачевск (16 приходов).
О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним
Ранее сообщалось, что по состоянию на 17 июня 22:00 враг совершил 30 обстрелов приграничных территории Черниговской и Сумской областей.