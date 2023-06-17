Оккупанты 61 раз обстреляли из минометов приграничье Черниговщины и Сумщины

Детали

В Черниговской области были зафиксированы приходы в районе населенных пунктов Галагановка (4 взрыва), Карповичи (2 взрыва), Архиповка (10 взрывов). Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

В Сумской области под минометным огнем оказались населенные пункты Чуйковка (4 прихода), Шалигино (10 приходов), Нововасильевка (10 приходов), Середина-Буда (5 приходов), Бачевск (16 приходов).

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним

Ранее сообщалось, что по состоянию на 17 июня 22:00 враг совершил 30 обстрелов приграничных территории Черниговской и Сумской областей.