россияне обстреляли Сумскую область, погибли отец с сыном - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Сегодня в результате артиллерийского обстрела армией рф города Белополье Сумской области погибли два человека, отец с сыном. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.
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"Враг в очередной раз испытывает Сумщину.Российские террористы цинично применяют свое оружие против мирных людей,давно потеряв все человеческое.
Сегодня в результате артиллерийского обстрела г.Белополье погибли гражданские лица - отец и сын. Уточненная информация будет предоставлена дополнительно", - сообщил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.
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Российские оккупанты ночью и утром совершили 12 обстрелов приграничья Сумской области. Поврежден один частный дом. Об этом сообщила в воскресенье Сумская областная военная администрация.