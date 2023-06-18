россияне обстреляли Сумскую область, погибли отец с сыном - ОВА

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"Враг в очередной раз испытывает Сумщину.Российские террористы цинично применяют свое оружие против мирных людей,давно потеряв все человеческое.

Сегодня в результате артиллерийского обстрела г.Белополье погибли гражданские лица - отец и сын. Уточненная информация будет предоставлена дополнительно", - сообщил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.

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Российские оккупанты ночью и утром совершили 12 обстрелов приграничья Сумской области. Поврежден один частный дом. Об этом сообщила в воскресенье Сумская областная военная администрация.



