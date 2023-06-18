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Сумщина: россияне обстреляли центр Белополья, погибли 4-летний мальчик и его отец

Киев • УНН

 • 1329741 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Сегодня армия рф обстреляла из артиллерии центральную часть города Белополье, погибли 4-летний мальчик и его отец. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины, пишет УНН.

Сумщина: россияне обстреляли центр Белополья, погибли 4-летний мальчик и его отец

Цитата

"18 июня 2023 года оккупанты в течение дня с территории российской федерации из артиллерии обстреливали центральную часть г. Белополье Сумского района. В результате обстрела погиб 4-летний мальчик и его отец, которые находились на улице", - говорится в сообщении.

Детали

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение
Ранее в Сумской ОГА сообщали, что в результате артиллерийского обстрела армией рф города Белополье погибли два человека.

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