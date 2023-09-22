Сумщина: росіяни обстріляли 10 громад у прикордонні

Цитата

“Зафіксовано 75 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Свеська, Буринська, Путивльська, Зноб-Новгородська громади”, — повідомили в ОВА.

Деталі

Впродовж дня загарбники з рф здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили:

• Юнаківська громада: здійснено ворожу атаку БпЛА типу FPV (1 вибух).

• Великописарівська громада: росіяни здійснили артилерійський обстріл (5 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів). Крім того, здійснено ворожу атаку БпЛА типу камікадзе (3 вибухи).

• Краснопільська громада: були мінометні обстріли (22 вибухи) та обстріл з артилерії (1 вибух).

• Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (12 вибухів).

• Білопільська громада: міни скинув ворог на територію громади.

• Свеська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухів).

• Путивльська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи).

• Зноб-Новгородська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів).

• Буринська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи).

• Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).

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Нагадаємо

Напередодні, у четвер росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Було зафіксовано 149 вибухів.