Сумщина: росіяни обстріляли 10 громад у прикордонні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Російські військові вкотре обстріляли Сумську області. Впродовж п’ятниці від атак ворога потерпали мешканці 10 громад, що розташовані у прикордонні. Про наслідки обстрілів повідомили у тамтешній обласній військовій адміністрації, передає УНН.
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“Зафіксовано 75 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Свеська, Буринська, Путивльська, Зноб-Новгородська громади”, — повідомили в ОВА.
Деталі
Впродовж дня загарбники з рф здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили:
• Юнаківська громада: здійснено ворожу атаку БпЛА типу FPV (1 вибух).
• Великописарівська громада: росіяни здійснили артилерійський обстріл (5 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів). Крім того, здійснено ворожу атаку БпЛА типу камікадзе (3 вибухи).
• Краснопільська громада: були мінометні обстріли (22 вибухи) та обстріл з артилерії (1 вибух).
• Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (12 вибухів).
• Білопільська громада: міни скинув ворог на територію громади.
• Свеська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухів).
• Путивльська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи).
• Зноб-Новгородська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів).
• Буринська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи).
• Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).
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Нагадаємо
Напередодні, у четвер росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Було зафіксовано 149 вибухів.