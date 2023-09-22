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Війська рф протягом доби 82 рази обстріляли Херсонщину: сім осіб загинуло, ще 12 - дістали поранення

Війська рф протягом доби 82 рази обстріляли Херсонщину: сім осіб загинуло, ще 12 - дістали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 21 вересня, російські окупанти здійснили 82 обстріли по Херсонській області, унаслідок чого сім осіб загинуло, ще 12 - дістали поранення. Про це  інформує УНН з посиланням на сторінку голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 383 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію сім людей загинули, ще 12 - дістали поранення.

Нагадаємо

Голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр Прокудін 21 вересня повідомив, що окупанти здійснили обстріл населеного пункту Зеленівка, Херсонської області. Унаслідок чого загинула жінка.

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