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Войска рф в течение суток 82 раза обстреляли Херсонщину: семь человек погибли, еще 12 - получили ранения

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 21 сентября, российские оккупанты совершили 82 обстрела по Херсонской области, в результате чего семь человек погибли, еще 12 - получили ранения. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина в Telegram.

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 383 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации. По городу Херсон враг выпустил 28 снарядов", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии семь человек погибли, еще 12 - получили ранения.

Напомним

Председатель Херсонской ОГА Прокудин Александр Прокудин 21 сентября сообщил, что оккупанты совершили обстрел населенного пункта Зеленовка, Херсонской области. В результате чего погибла женщина.

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