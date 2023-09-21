Окупанти обстріляли Сумщину 29 разів: пролунало 149 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Протягом четверга росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Глухівська, Свеська, Новослобідська громади.
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- Краснопільська громада: були обстріли з АГС (12 вибухів), артилерії (12 вибухів) та мінометів (21 вибух).
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- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (27 вибухів) та обстріл з СПГ (11 вибухів).
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- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
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- Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (14 вибухів).
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- Есманська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади.
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- Білопільська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи). Також з гелікоптера здійснено пуск 3-х ракет НАР (3 вибухи).
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- Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (13 вибухів).
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- Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (8 вибухів).
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- Шалигинська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).
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- Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухів).
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- Свеська громада: росіяни били з артилерії (2 вибухи).
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Нагадаємо
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