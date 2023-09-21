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Над Сумщиною за добу збили чотири ворожі дрони

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Над Сумською областю за минулу добу знищили чотири ворожі безпілотники, повідомили у четвер у Сумській ОВА, пише УНН.

Цитата

"Над Сумщиною за минулу добу сили ППО збили 4 ворожі БпЛА", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Доповнення

За даними Генштабу, минулої доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 “шахедів” по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

У ніч на 21 вересня в небі над Україною знищили 36 з 43 ворожих крилатих ракет.

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