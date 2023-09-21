Над Сумщиною за добу збили чотири ворожі дрони

Цитата

"Над Сумщиною за минулу добу сили ППО збили 4 ворожі БпЛА", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Доповнення

За даними Генштабу, минулої доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 “шахедів” по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

У ніч на 21 вересня в небі над Україною знищили 36 з 43 ворожих крилатих ракет.