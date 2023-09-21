Над Сумщиною за добу збили чотири ворожі дрони
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Над Сумською областю за минулу добу знищили чотири ворожі безпілотники, повідомили у четвер у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Над Сумщиною за минулу добу сили ППО збили 4 ворожі БпЛА", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 “шахедів” по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
У ніч на 21 вересня в небі над Україною знищили 36 з 43 ворожих крилатих ракет.