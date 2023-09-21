Над Сумской областью за сутки сбили четыре вражеских дрона
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Над Сумской областью за минувшие сутки уничтожили четыре вражеских беспилотника, сообщили в четверг в Сумской ОВА, пишет УНН.
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"Над Сумской областью за минувшие сутки силы ПВО сбили 4 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
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По данным Генштаба, за прошедшие сутки российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине ударными БПЛА типа “Shahed-136/131”. В результате боевой работы противовоздушной обороны было уничтожено 17 “шахедов” по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
В ночь на 21 сентября в небе над Украиной уничтожили 36 из 43 вражеских крылатых ракет.