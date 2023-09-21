У небі над Україною вночі знищили 36 з 43 ворожих крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сили оборони у ніч на 21 вересня у небі над Україною знищили 36 з 43 крилатих ракет, запущених ворогом з авіації, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса. У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Деталі
Російські окупанти, як повідомляється, атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 уночі 21 вересня близько 3:40. Ракети запускали у декілька хвиль. У повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.
До відбиття удару, як вказано, застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.
Доповнення
"Окрім того, близько 6 години ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби. Про наслідки повідомить місцева військова адміністрація", - зазначили у Повітряних силах.
За останніми даними від прокуратури, у Харкові - троє постраждалих.