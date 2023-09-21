Ранковий удар рф по Харкову: кількість постраждалих збільшилась

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“За даними слідства, 21 вересня приблизно о 5:50 російські військові атакували м. Харків ракетами. Зафіксовано влучання шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі м. Харкова. Отримали поранення троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, відомо про пошкодження складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків.

Наразі правоохоронці працюють на місці обстрілів.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки на Україну вранці росіяни завдали удару шістьома ракетами, попередньо С-300, по Харкову. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення.