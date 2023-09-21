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Ранковий удар рф по Харкову: кількість постраждалих збільшилась

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару російських військ по Харкову зросла до трьох. Серед них цивільні чоловіки віком 24, 58 та 66 років, повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Цитата

“За даними слідства, 21 вересня приблизно о 5:50 російські військові атакували м. Харків ракетами. Зафіксовано влучання шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі м. Харкова. Отримали поранення троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, відомо про пошкодження складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків.

Наразі правоохоронці працюють на місці обстрілів.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки на Україну вранці росіяни завдали удару шістьома ракетами, попередньо С-300, по Харкову. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення. 

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