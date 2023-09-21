Утренний удар рф по Харькову: количество пострадавших увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Количество пострадавших в результате ракетного удара российских войск по Харькову возросло до трех. Среди них гражданские мужчины в возрасте 24, 58 и 66 лет, сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
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“По данным следствия, 21 сентября примерно в 5:50 российские военные атаковали г. Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе г. Харькова. Получили ранения трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет”, - говорится в сообщении.
Кроме того, известно о повреждении складских помещений, промышленных зданий и жилых домов.
Сейчас правоохранители работают на месте обстрелов.
Напомним
Ранее сообщалось, что во время массированной атаки на Украину утром россияне нанесли удар шестью ракетами, предварительно С-300, по Харькову. В результате этого два человека получили ранения.