Ворог вранці вдарив по Харкову шістьма ракетами: є постраждалі та пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Під час масованої атаки на Україну вранці росіяни завдали удару шістьома ракетами, попередньо С-300, по Харкову, двоє людей постраждалі, є пошкодження. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Сьогодні близько 6:00 ранку росіяни завдали удару 6-ма ракетами, попередньо С-300, по м. Харків.
Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної меддопомоги.
Також є влучання в дорогу. Обстеження місць триває, зазначив Синєгубов.
За його словами, внаслідок атаки рф на місто зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 58 років. Ще один чоловік 65 років отримав незначні ушкодження, госпіталізації не потребував.
Доповнення
Близько 1:00 ночі ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий та с. Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено гараж та неексплуатовану будівлю, сталися пожежі.
Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти та цивільних мешканців в Куп'янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах.
У с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 3 багатоквартирні та 1 приватний будинок, 5 господарчих споруд, 4 автомобілі, 2 гаражі.
У селах Симинівка та Верхня Писарівка Чугуївського району через обстріли сталися лісові пожежі.
У с. Перовське Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу отримав осколкове поранення чоловік 65 років.
Додамо
У смт Високий Харківського району чоловік 46 років зазнав поранення, розбираючи вдома вибуховий пристрій.
А поблизу селища Крейдянка Ізюмського району вантажний автомобіль КРАЗ наїхав на вибухонебезпечний предмет (попередньо, на протитанкову міну), водій не постраждав.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що унаслідок ворожого удару по Харкову було госпіталізовано двох людей.