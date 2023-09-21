Враг утром ударил по Харькову шестью ракетами: есть пострадавшие и повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во время массированной атаки на Украину утром россияне нанесли удар шестью ракетами, предварительно С-300, по Харькову, два человека пострадали, есть повреждения. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Сегодня около 6:00 утра россияне нанесли удар 6-ю ракетами, предварительно С-300, по г. Харьков.
Повреждено производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе, окна в отделении экстренной медпомощи.
Также есть попадания в дорогу. Обследование мест продолжается, отметил Синегубов.
По его словам, в результате атаки рф на город получил ранения и был госпитализирован мужчина 58 лет. Еще один мужчина 65 лет получил незначительные повреждения, в госпитализации не нуждался.
Дополнение
Около 1:00 ночи враг обстрелял пгт Купянск-Узловой и с. Ковшаровка Купянского района. Повреждены гараж и неэксплуатируемое здание, произошли пожары.
За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты и гражданских жителей в Купянском, Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах.
В с. Одноробовка Богодуховского района повреждены 3 многоквартирных и 1 частный дом, 5 хозяйственных построек, 4 автомобиля, 2 гаража.
В селах Симиновка и Верхняя Писаревка Чугуевского района из-за обстрелов произошли лесные пожары.
В с. Перовское Богодуховского района в результате минометного обстрела получил осколочное ранение мужчина 65 лет.
Добавим
В пгт Высокий Харьковского района мужчина 46 лет получил ранение, разбирая дома взрывное устройство.
А вблизи поселка Крейдянка Изюмского района грузовой автомобиль КРАЗ наехал на взрывоопасный предмет (предварительно, на противотанковую мину), водитель не пострадал.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в результате вражеского удара по Харькову были госпитализированы два человека.