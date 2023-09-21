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Враг утром ударил по Харькову шестью ракетами: есть пострадавшие и повреждения

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во время массированной атаки на Украину утром россияне нанесли удар шестью ракетами, предварительно С-300, по Харькову, два человека пострадали, есть повреждения. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Сегодня около 6:00 утра россияне нанесли удар 6-ю ракетами, предварительно С-300, по г. Харьков.

Повреждено производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе, окна в отделении экстренной медпомощи.

Также есть попадания в дорогу. Обследование мест продолжается, отметил Синегубов.

По его словам, в результате атаки рф на город получил ранения и был госпитализирован мужчина 58 лет. Еще один мужчина 65 лет получил незначительные повреждения, в госпитализации не нуждался.

Дополнение

Около 1:00 ночи враг обстрелял пгт Купянск-Узловой и с. Ковшаровка Купянского района. Повреждены гараж и неэксплуатируемое здание, произошли пожары.

За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты и гражданских жителей в Купянском, Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах.

В с. Одноробовка Богодуховского района повреждены 3 многоквартирных и 1 частный дом, 5 хозяйственных построек, 4 автомобиля, 2 гаража.

В селах Симиновка и Верхняя Писаревка Чугуевского района из-за обстрелов произошли лесные пожары.
В с. Перовское Богодуховского района в результате минометного обстрела получил осколочное ранение мужчина 65 лет.

Добавим

В пгт Высокий Харьковского района мужчина 46 лет получил ранение, разбирая дома взрывное устройство.

А вблизи поселка Крейдянка Изюмского района грузовой автомобиль КРАЗ наехал на взрывоопасный предмет (предварительно, на противотанковую мину), водитель не пострадал.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате вражеского удара по Харькову были госпитализированы два человека.

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