В небе над Украиной ночью уничтожили 36 из 43 вражеских крылатых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Силы обороны в ночь на 21 сентября в небе над Украиной уничтожили 36 из 43 крылатых ракет, запущенных врагом из авиации, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Цитата
"Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95мс из района западнее Энгельса. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 36 крылатых ракет", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Детали
Российские оккупанты, как сообщается, атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 ночью 21 сентября около 3:40. Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту.
Для отражения удара, как указано, применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.
Дополнение
"Кроме того, около 6 часов утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову. Работают соответствующие службы. О последствиях сообщит местная военная администрация", - отметили в Воздушных силах.
По последним данным от прокуратуры, в Харькове - трое пострадавших.