Оккупанты обстреляли Сумскую область 29 раз: прозвучало 149 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В течение четверга россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 149 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Глуховская, Свесская, Новослободская громады.
-
- Краснопольская громада: были обстрелы из АГС (12 взрывов), артиллерии (12 взрывов) и минометов (21 взрыв).
-
- Великописаревская громада: враг бил из минометов (27 взрывов) и обстрел из СПГ (11 взрывов).
-
- Новослободская громада: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва).
-
- Хотинская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (14 взрывов).
-
- Эсманская община: 16 мин сбросили россияне на территорию громады.
-
- Белопольская громада: был артиллерийский обстрел (3 взрыва). Также с вертолета осуществлен пуск 3-х ракет НАР (3 взрыва).
-
- Юнаковская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (13 взрывов).
-
- Середино-Будская громада: зафиксирован минометный обстрел (8 взрывов).
-
- Шалигинская громада: был минометный обстрел (5 взрывов).
-
- Глуховская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (4 взрыва).
-
- Свесская община: россияне били из артиллерии (2 взрыва).
-
Напомним
Над Сумской областью за минувшие сутки уничтожили четыре вражеских беспилотника.