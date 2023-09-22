Сумщина: россияне обстреляли 10 громад в приграничье
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Российские военные в очередной раз обстреляли Сумскую области. В течение пятницы от атак врага страдали жители 10 общин, расположенных в приграничной зоне. О последствиях обстрелов сообщили в местной областной военной администрации, передает УНН.
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“Зафиксировано 75 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Свесская, Буринская, Путивльская, Зноб-Новгородская громады”, — сообщили в ОВА.
Детали
В течение дня захватчики из рф осуществили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В частности, под вражеский огонь попали:
• Юнаковская община: осуществлена вражеская атака БпЛА типа FPV (1 взрыв).
• Великописаревская громада: россияне осуществили артиллерийский обстрел (5 взрывов) и минометный обстрел (6 взрывов). Кроме того, осуществлена вражеская атака БпЛА типа камикадзе (3 взрыва).
• Краснопольская громада: были минометные обстрелы (22 взрыва) и обстрел из артиллерии (1 взрыв).
• Миропольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (12 взрывов).
• Белопольская громада: мины сбросил враг на территорию громады.
• Свесская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (2 взрыва).
• Путивльская община: был артиллерийский обстрел (3 взрыва).
• Зноб-Новгородская громада: враг бил из минометов (6 взрывов).
• Буринская громада: был артиллерийский обстрел (4 взрыва).
• Хотинская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (6 взрывов).
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Напомним
Накануне, в четверг россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Было зафиксировано 149 взрывов.