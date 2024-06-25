Сухо у більшості областей, дощі на Лівобережжі та до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
25 червня очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, температура повітря в різних регіонах 12-30°C, вітер північно-західний, 7-12 м/с.
В Україні сьогодні на Лівобережжі короткочасний дощ, грози, на решті території - сухо, температура повітря в різних регіонах 12-30°C, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 25 червня мінлива хмарність. На Лівобережжі місцями короткочасний дощ, вдень з грозою, на решті території без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-17°, на півдні країни 16-21°; вдень 22-27°, у Закарпатській, Одеській, Херсонській областях та в Криму 25-30°; в Карпатах вночі 8-10°, вдень 18-20°.
На Київщині
Без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, в Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.