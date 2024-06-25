В Украине сегодня на Левобережье кратковременный дождь, грозы, на остальной территории - сухо, температура воздуха в разных регионах 12-30°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 25 июня переменная облачность. На Левобережье местами кратковременный дождь, днем с грозой, на остальной территории без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, на юге страны 16-21°; днем 22-27°, в Закарпатской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму 25-30°; в Карпатах ночью 8-10°, днем 18-20°.

В Киевской области

Без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°, в Киеве ночью 14-16°, днем 24-26°.