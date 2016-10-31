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Судитимуть голову рівненського села, якого піймали на хабарі у півмільйона гривень

Судитимуть голову рівненського села, якого піймали на хабарі у півмільйона гривень

Київ • УНН

 • 10041 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Слідчі скерували до суду кримінальне провадження за фактом отримання неправомірної вигоди головою сільської ради Зоря Рівненського району однойменної області. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

Правоохоронці з’ясували, що 37-річний посадовець з серпня минулого року по серпень 2016 року вимагав та одержував кошти за виділення земельних ділянок громадянам під будівництво, які повинні були видаватись безоплатно. За версією правоохоронців, за рік голова сільради отримав 520 тисяч гривень хабарів.

При отриманні останньої винагороди в розмірі 500 тисяч гривень його вкінці серпня затримали правоохоронці.

“За ч. 4 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе в особливо великому розмірі, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України провадження з обвинувальним актом скероване до суду. Посадовцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна”, — зазначив заступник начальника ГУНП в Рівненській області — начальник слідчого управління Олександр Панасюк.

Як повідомляв УНН, 8 серпня голова Зорянської сільської ради Михайло Олійник був затриманий біля будівлі Рівненської ОДА з хабарем у 500 тисяч гривень, які були в коробці з-під взуття.

Українські Національні Новини

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