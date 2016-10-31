Будут судить голову ровенского села, которого поймали на взятке в полмиллиона гривен

Правоохранители выяснили, что 37-летний чиновник с августа прошлого года по август 2016 года требовал и получал деньги за выделение земельных участков гражданам под строительство, которые должны были выдаваться бесплатно. По версии правоохранителей, за год председатель сельсовета получил 520 тысяч гривен взятки.

При получении последнего вознаграждения в размере 500 тысяч гривен его в конце августа задержали правоохранители.

"За ч. 4 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя в особенно большом размере, сопряженное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины производства с обвинительным актом направлено в суд. Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества", - отметил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области - начальник следственного управления Александр Панасюк.

Как сообщал УНН, 8 августа председатель Зорянского сельского совета Михаил Олейник был задержан у здания Ровенской ОГА со взяткой в 500 тысяч гривен, которые были в коробке из-под обуви.