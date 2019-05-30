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Суди Люксембургу та Нідерландів розглянуть питання арешту активів "Газпрому" за позовом "Нафтогазу"

Суди Люксембургу та Нідерландів розглянуть питання арешту активів "Газпрому" за позовом "Нафтогазу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Попередні слухання за позовом "Нафтогазу України" на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і "Газ Капітал С.А." про арешт будь-якої заборгованості і активів "Газпрому" заплановані на червень 2019 року. Про це повідомив "Газпром" в своїй квартальної звітності по МСФО, передає УНН.

Позов був поданий 15 лютого 2019 року. "Газпром" 15 квітня 2019 року в цілях захисту своїх прав звернувся до суду Люксембургу із заявою про оскарження арешту і вступ в процес.

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Слухання в суді Нідерландів за позовом "Нафтогазу України" про визнання і приведення у виконання арбітражного рішення у справі про транзит заплановані на грудень 2019 року. Позов був поданий "Нафтогазом" 17 вересня 2018 року.

Як повідомляв УНН, в "Нафтогазі" заявили про скорочення урядом витрат на субсидії на 8 млрд грн .

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