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"Нафтогаз": Россия добывает газ из захваченных крымских месторождений

"Нафтогаз": Россия добывает газ из захваченных крымских месторождений

Киев  •  УНН

 • 9000 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Россия незаконно использует недра девяти газовых месторождений в Крыму, принадлежащих Украине, и уже добыла 9,2 млрд куб. м газа. Об этом сообщила генеральный директор ГАО "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Газотранспортная система, вышки, вся энергосистема, финансовые активы - все это в 2014 году Россия захватывала в первую очередь... Мы потеряли буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания. Убытки оцениваем в 5 млрд долл.", - сообщили в НАК.

Поэтому, как указано, "Нафтогаз" обратился с иском против России о взыскании убытков в арбитражный трибунал в Гааге в соответствии с двусторонним соглашением о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

"В марте 2019 года суд принял решение в пользу "Нафтогаза", и постановил, что Россия является ответственной за незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму. То есть арбитраж сказал "да" по двум этапам рассмотрения. Ждем заключительный этап", - добавили в компании, уточнив, что третий этап предполагает определение суммы компенсации.

"Сейчас Россия использует недра 9 месторождений "Черноморнефтегаза", - ведут дальше в компании.

"РФ до сих пор добывает газ. И на сегодня РФ нелегитимно из всех месторождений, принадлежащих Украине, уже добыла 9,2 млрд м куб.", - сказала гендиректор "Черноморнефтегаза" Светлана Нежнова, добавив, что захваченные буровые визуально в очень плохом состоянии, и россияне не вкладывают в месторождения.

Этих объемов хватило бы на год работы всей промышленности Украины, подчеркнули в НАК.

"Сейчас известно о 10 позывах к РФ. По двум компаниям арбитраж уже вынес решение: ЕверестИстейт, отсудил 130 млн долл. м государственный "Ощадбанк" - 1,1 млрд долл. + проценты, которые начисляются с момента вынесения решения до момента фактической компенсации", - добавили в компании.

Если Россия не выплачивает компенсацию, то украинские компании могут арестовывать российские активы на территории других государств недвижимость, акции, платежи в пользу РФ от иностранных кредиторов. Это сложная задача, но она посильна, подчеркнули в НАК.

Напомним, в прошлом году постоянная палата третейского суда в Гааге удовлетворила коллективный иск 18 украинских компаний и одного частного лица против Российской Федерации из-за потерянных ими активов в результате аннексии Крыма.

В РФ заявили, что будут участвовать в 15 делах по искам украинских компаний по Крыму.

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