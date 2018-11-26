"Ощадбанк" виграв позов проти РФ у Міжнародному арбітражі

“Рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків „Ощадбанку“, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, ухвалив Арбітражний трибунал у Парижі у своєму рішенні від 26 листопада 2018 року. Сума відшкодування становитиме 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації”, — йдеться у повідомленні.

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Даним рішенням “Ощадбанк” отримав повне задоволення всіх заявлених вимог до РФ стосовно експропріації банківського бізнесу та активів у Криму в результаті незаконної окупації та анексії частини території в порушення міжнародного права.

Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії ООН з права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Відповідно до статті 32 Арбітражного регламенту Комісії ООН з права міжнародної торгівлі 1976 року, арбітражне рішення є остаточним та обов’язковим для сторін. Сторони зобов’язані виконувати арбітражне рішення без зволікань. Рішення арбітражу на користь “Ощадбанку” стало результатом більш ніж чотирирічних зусиль команди “Ощадбанку” та його юридичних радників — компанії Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP та українського юридичного радника Астерс Консалт.

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Загалом обсяг позовної заяви “Ощадбанку” проти Російської Федерації з усіма додатками становив більш ніж 30 тисяч аркушів. Слухання справи відбулись у березні 2017 року. Відповідний позов був поданий 26 серпня 2016 року.

21 липня 2015 року “Ощадбанк” обрав Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP для супроводу у спорі проти РФ щодо Криму.

“Ощадбанк” є першою компанією, 100% акцій якої належать державі, та першою банківською установою, яка виграла справу проти Російської Федерації щодо збитків, отриманих внаслідок анексії Криму.

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Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP - юридична компанія, заснована у 1986 році, одна з найбільших в світі юридичних фірм, що спеціалізуються на судових суперечках і арбітражних процесах. Відповідачами у справах, які веде Quinn Emanuel, були Bank of America, UBS, Merrill Lynch, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Citibank. У фірмі працює близько 700 адвокатів, її дохід за 2014 рік становив понад 1,1 млрд доларів.