Сьогодні в Парижі розпочалися слухання у справі Ощадбанку проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні в Парижі розпочалися усні слухання щодо позову Ощадбанку до Російської Федерації про втрату активів в Криму. Про це повідомляє прес-служба банку, передає УНН.
Сьогодні в Парижі розпочалися усні слухання щодо позову Ощадбанку до Російської Федерації в рамках двостороннього договору про захист інвестицій, який випливає з тотального знищення інвестицій у Криму через незаконні дії Росії.
До складу титулованого арбітражного трибуналу входять: Девід Ей.Ар.Уільямс — королівський адвокат (головуючий), суддя Чарльз Ен.Брауер і Х’юго Перезкано Діаз.
Слухання проходять у приміщенні Міжнародної торгово-промислової палати (ICC). Очікується, що вони триватимуть до трьох днів.
Як зазначається, представники РФ відмовились від участі у слуханнях, хоча їх було належним чином поінформовано.
За словами голови правління банку Андрія Пишного, у матеріалах справи більше чотирьох тисяч сторінок.
Сума вимог банку включає як вартість втрати активів, так і вартість втрати бізнесу, і становить понад один мільярд доларів США.
Після завершення усних слухань очікується, що Трибунал перейде до обговорення та прийняття рішення, що займе певний час.
Нагадаємо, 26 серпня 2016 року "Ощадбанк" подав позовну заяву із усією доказовою базою проти Росії щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок анексії Крим.