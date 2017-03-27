Сегодня в Париже начались слушания по делу Ощадбанка против России
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня в Париже начались устные слушания по иску Ощадбанка к Российской Федерации о потере активов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает УНН.
Сегодня в Париже начались устные слушания по иску Ощадбанка к Российской Федерации в рамках двустороннего договора о защите инвестиций, который следует по тотальному уничтожению инвестиций в Крыму за незаконных действий России.
В состав титулованного арбитражного трибунала входят: Дэвид Ей.Ар.Уильямс — королевский адвокат (председательствующий), судья Чарльз Ен.Брауер и Хьюго Перезкано Диаз.
Слушания проходят в помещении Международной торгово-промышленной палаты (ICC). Ожидается, что они продлятся до трех дней.
Как отмечается, представители РФ отказались от участия в слушаниях, хотя их было должным образом проинформированы.
По словам председателя правления банка Андрея Пышного, в материалах дела более четырех тысяч страниц.
Сумма требований банка включает как стоимость потери активов, так и стоимость потери бизнеса, и составляет более один миллиард долларов США.
После завершения устных слушаний ожидается, что Трибунал перейдет к обсуждению и принятию решения, займет определенное время.
Напомним, 26 августа 2016 года “Ощадбанк” подал исковое заявление со всей доказательной базой против России о возмещении убытков, причиненных в результате аннексии Крым.