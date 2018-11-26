"Ощадбанк" выиграл иск против РФ в Международном арбитраже
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу “Ощадбанка” 1,3 миллиарда долларов США. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Ощадбанк”, передает УНН.
“Решение удовлетворить требование о компенсации убытков ”Ощадбанка“, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, принял Арбитражный суд в Париже в своем решении от 26 ноября 2018 года. Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации”, - говорится в сообщении.
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Данным решением “Ощадбанк” получил полное удовлетворение всех заявленных требований в РФ в отношении экспроприации банковского бизнеса и активов в Крыму в результате незаконной оккупации и аннексии части территории в нарушение международного права.
Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии ООН по праву международной торговли в 1976 году, а также в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Согласно статье 32 Арбитражного регламента Комиссии ООН по праву международной торговли в 1976 году, арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления. Решение арбитража в пользу “Сбербанка” стало результатом более чем четырехлетних усилий команды “Сбербанка” и его юридических советников — компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP и украинского юридического советника Астерс Консалт.
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В целом объем искового заявления “Ощадбанка” против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тысяч листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Соответствующий иск был подан 26 августа 2016 года.
21 июля 2015 года “Ощадбанк” выбрал Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP для сопровождения в споре против РФ по Крыму.
“Ощадбанк” является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученных в результате аннексии Крыма.
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Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP — юридическая компания, основанная в 1986 году, одна из крупнейших в мире юридических фирм, специализирующихся на судебных спорах и арбитражных процессах. Ответчиками по делам, которые ведет Quinn Emanuel, были Bank of America, UBS, Merrill Lynch, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Citibank. В фирме работает около 700 адвокатов, ее доход за 2014 года составил более 1,1 млрд долларов.