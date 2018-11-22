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Рішення за позовом ПриватБанку до екс-власників банку у суді Лондона ще немає

Рішення за позовом ПриватБанку до екс-власників банку у суді Лондона ще немає

Київ • УНН

 • 9454 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Будь-якого рішення Високого суду Лондона за позовом ПриватБанку до колишніх його власників поки що немає. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

“Інформація про будь-яке рішення ні в кого зараз немає. Цього рішення ще немає”, — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, сьогодні один з народних депутатів у соцмережі оприлюднив інформацію про те, що нібито Високий сул Лондона не визнав свою юрисдикцію у справі за позовом ПриватБанку до його екс-власників.

Високий Суд Лондона з 25 по 31 липня 2018 року провів низку слухань за позовом АТ КБ “ПриватБанк” до колишніх власників фінансової установи — українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова з приводу організації шахрайських схем із виведенням коштів на суму 1,9 млрд доларів.

19 грудня 2017 року Лондонський суд видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і шести компаній, які їм, імовірно, належать або є під їхнім контролем. Ухвалу було затверджено на підставі позову націоналізованого “ПриватБанку”. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку 1,9 млрд доларів, провівши низку незаконних операцій. 25 січня суд продовжив арешт активів на суму понад 2,5 млрд доларів.

У середині березня 2018 року Високий суд Лондона зобов’язав структури, пов’язані з Коломойським та Боголюбовим, деталізувати інформацію про операції з коштами банку на 1,9 млрд доларів, одержаними від інших осіб.

20 березня Коломойський заявив, що не існує незалежного розслідування Kroll стосовно “Приватбанку”.

З березня 2018 року екс-власники банку, а також пов’язані з ними офшори та фізичні особи почали подавати десятки позовів в українські суди, у яких оскаржують процедуру націоналізації і вимагають компенсацій за пов’язані з нею фінансові втрати.

Таким чином колишні акціонери “ПриватБанку” оскаржують застосовність юрисдикції Високого суду Лондона під час розгляду позову націоналізованої Україною фінустанови.

Українські Національні Новини

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