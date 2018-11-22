Решение по иску ПриватБанка к экс-владельцам банка в суде Лондона ещё нет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Любого решения Высокого суда Лондона по иску ПриватБанка к прежним его владельцам пока нет. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
"Информации о любых решениях ни у кого сейчас нет. Этого решения еще нет", - сказал собеседник агентства.
Напомним, сегодня один из народных депутатов в соцсети обнародовал информацию о том, что якобы Высокий Сул Лондона не признал свою юрисдикцию по делу по иску ПриватБанка к его экс-владельцам.
Высокий Суд Лондона с 25 по 31 июля 2018 года провел ряд слушаний по иску АО КБ "ПриватБанк" к прежним владельцам финансового учреждения - украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову по организации мошеннических схем с выводом средств на сумму 1,9 млрд долларов.
19 декабря 2017 года Лондонский суд выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, вероятно, принадлежат или находятся под их контролем. Решение было утверждено на основании иска национализированного "ПриватБанка". Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка 1,9 млрд долларов, проведя ряд незаконных операций. 25 января суд продлил арест активов на сумму более 2,5 млрд долларов.
В середине марта 2018 года Высокий суд Лондона обязал структуры, связанные с Коломойским и Боголюбовым, детализировать информацию об операциях со средствами банка на 1,9 млрд долларов, полученными от других лиц.
20 марта Коломойский заявил, что не существует независимого расследования Kroll относительно "Приватбанка".
С марта 2018 года экс-владельцы банка, а также связанные с ними оффшоры и физические лица начали подавать десятки исков в украинские суды, в которых оспаривают процедуру национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые потери.
Таким образом бывшие акционеры "ПриватБанка" оспаривают применимость юрисдикции Высокого суда Лондона во время рассмотрения иска национализированного Украиной финучреждения.