РФ братиме участь у 15 справах за позовами українських компаній щодо Криму

"Що стосується тих справ, які ще не завершені, то Росія буде брати участь в арбітражних справах за позовами відповідних осіб проти Росії у зв'язку з подіями в Криму. Ми будемо брати участь, готуватися за цілою низкою справ. Йдеться про близько 15 справ, які перебувають на тих чи інших стадіях в арбітражах", - сказав Гальперін.

За його словами, рішення, які вже винесені, будуть оскаржуватися.

"У нас є хороша позиція і по юрисдикції, і за розмірами компенсацій, які присуджуються", - зазначив заступник міністра, додавши, що компенсації, що присуджуються за позовами українських компаній, неспівмірні вартості майна, втраченого ними в Криму.

Раніше міністр юстиції РФ Олександр Коновалов повідомив, що Росія оскаржила рішення арбітражу в Гаазі про стягнення з Росії 159 млн дол. за позовом двох українських компаній через втрачені ними активи в результаті анексії Криму.

Нагадаємо, у минулому році постійна палата третейського суду в Гаазі задовольнила колективний позов 18 українських компаній і однієї приватної особи проти Російської Федерації через втрачені ними активи в результаті анексії Криму.

Також нагадаємо, "Укрнафта" відсудила у РФ 44,4 млн дол. за захоплені активи в Криму.