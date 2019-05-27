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РФ будет участвовать в 15 делах по искам украинских компаний по Крыму

РФ будет участвовать в 15 делах по искам украинских компаний по Крыму

Киев  •  УНН

 • 9688 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Россия будет участвовать в 15 исках украинских компаний из-за потерянных ими активов в результате аннексии Крыма. Об этом сообщил уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) - замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В отношении тех дел, которые еще не завершены, то Россия будет участвовать в арбитражных делах по искам соответствующих лиц против России в связи с событиями в Крыму. Мы будем участвовать, готовиться по целому ряду дел. Речь идет об около 15 делах, которые находятся на тех или иных стадиях в арбитражах", - сказал Гальперин.

По его словам, решения, которые уже вынесены, будут обжаловаться.

"У нас есть хорошая позиция и по юрисдикции, и по размерам компенсаций, которые присуждаются", - отметил замминистра, добавив, что компенсации, присуждаемые по искам украинских компаний, несоразмерны стоимости имущества, потерянного ими в Крыму.

Ранее министр юстиции РФ Александр Коновалов сообщил, что Россия обжаловала решение арбитража в Гааге о взыскании с России 159 млн долл. по иску двух украинских компаний из-за потерянных ими активов в результате аннексии Крыма.

Напомним, в прошлом году постоянная палата третейского суда в Гааге удовлетворила коллективный иск 18 украинских компаний и одного частного лица против Российской Федерации из-за потерянных ими активов в результате аннексии Крыма.

Также напомним, "Укрнафта" отсудила у РФ 44,4 млн долл. за захваченные активы в Крыму.

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