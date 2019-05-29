"Нафтогаз": Росія видобуває газ із захоплених кримських родовищ

“Газотранспортна система, вишки, вся енергосистема, фінансові активи - усе це у 2014 році Росія захоплювала в першу чергу... Ми втратили бурові установки, газопроводи, власний флот та адмінбудівлі. Збитки оцінюємо в 5 млрд дол.", - повідомили у НАК.

Тож, як вказано, "Нафтогаз" звернувся з позовом проти Росії про стягнення збитків до арбітражного трибуналу в Гаазі відповідно до двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією.

"У березні 2019 року трибунал ухвалив рішення на користь "Нафтогазу", і постановив, що Росія є відповідальною за незаконне захоплення активів "Нафтогазу" в Криму. Тобто арбітраж сказав “так” по двом етапам розгляду. Чекаємо на заключний етап", - додали у компанії, уточнивши, що третій етап передбачає визначення суми компенсації.

"Наразі Росія використовує надра 9 родовищ "Чорноморнафтогазу", - ведуть далі у компанії.

"РФ досі видобуває газ. І станом на сьогодні РФ нелегітимно зі всіх родовищ, які належать Україні, вже видобула 9,2 млрд м куб.”, - сказала гендиректор "Чорноморнафтогазу" Світлана Нєжнова, додавши, що захоплені бурові візуально у дуже поганому стані, і росіяни не вкладають в родовища.

Цих обсягів вистачило б на рік роботи всієї промисловості України, підкреслили у НАК.

"Наразі відомо про 10 позивів до РФ. По двох компаніях арбітраж вже виніс рішення: ЕверестІстейт, відсудив 130 млн дол. та державний "Ощадбанк" - 1,1 млрд дол. + відсотки, які нараховуються з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації", - додали у компанії.

Якщо Росія не виплачує компенсацію, то українські компанії можуть арештовувати російські активи на території інших держав: нерухомість, акції, платежі на користь РФ від іноземних кредиторів. Це складна задача, але вона посильна, підкреслили у НАК.

Нагадаємо, у минулому році постійна палата третейського суду в Гаазі задовольнила колективний позов 18 українських компаній і однієї приватної особи проти Російської Федерації через втрачені ними активи в результаті анексії Криму.

У РФ заявили, що братимуть участь у 15 справах за позовами українських компаній щодо Криму.