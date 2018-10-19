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Суддю, яка відмовилася арештовувати Саакашвілі, позбавлено права суддівства

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Суддю Печерського районного суду Києва Ларису Цокол, яка відмовилася арештовувати екс-президента Грузії Міхєїла Саакашвілі, тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків. Про це повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя, передає УНН.

"Згідно з частиною сьомою статті 49 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" і частиною другою статті 62 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", враховуючи рішення, ухвалене Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 19 жовтня 2018 року, суддю Печерського районного суду міста Києва Цокол Ларису Іванівну відсторонено від здійснення правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ВРП, у разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

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"Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати", - зазначили у прес-службі ВРП.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила відкрити дисциплінарну справу щодо судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол у зв’язку з поданою скаргою стосовно неї.

Як повідомляв УНН, на суддю Печерського районного суду Лариса Цокол, яка напередодні відпустила колишнього главу Одеської ОДА Саакашвілі без обрання запобіжного заходу, подано дві скарги до Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голови Одеської ОДА Саакашвілі.

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