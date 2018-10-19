Судью, которая отказалась арестовывать Саакашвили, лишено права судейства

"Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и частью второй статьи 62 Закона Украины "О Высшем совете правосудия", учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 19 октября 2018, судью Печерского районного суда города Киев Цоколь Ларису Ивановну отстранено от правосудия", - говорится в сообщении.



Как отметили в ВРП, в случае принятия органом, рассматривающим дело о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия.



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"Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решение об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты", - отметили в пресс-службе ВРУ.



Напомним, в декабре 2017 года первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила открыть дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цоколь в связи с поданной жалобой относительно нее.



Как сообщал УНН, на судью Печерского районного суда Ларису Цоколь, которая накануне отпустила бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили без избрания меры пресечения, подано две жалобы в Высший совет правосудия.



Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главы Одесской ОГА Саакашвили.