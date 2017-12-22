ВРП відкрила дисциплінарну справу проти судді Цокол
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила відкрити дисциплінарну справу щодо судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол у зв’язку з поданою скаргою стосовно неї, передає УНН з посиланням на прес-службу ВРП.
“Розглянувши скаргу Пікалова О.О., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Цокол Лариси Іванівни”, — йдеться в рішенні.
Водночас, за інформацією Ради, за іншою скаргою було відмовлено у відкритті дисциплінарної справи щодо судді Л.Цокол.
Також зазначимо, що Перша дисциплінарна палата ВРП відмовила у відкритті дисциплінарних справ щодо: судді Солом’янського районного суду Києва Олександра Бобровника, судді Печерського районного суду міста Києва Катерини Москаленко, судді Печерського районного суду міста Києва Олега Білоцерківця, судді Святошинського районного суду міста Києва Юлії Войтенко.
Водночас у ВРП вирішили відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва Андрія Трубнікова.
Як повідомляв УНН, на суддю Печерського районного суду Лариса Цокол, яка напередодні відпустила колишнього главу Одеської ОДА Саакашвілі без обрання запобіжного заходу, подано дві скарги до Вищої ради правосуддя.
Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голови Одеської ОДА Саакашвілі.