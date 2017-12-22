ВРП открыла дисциплинарное дело против судьи Цокол
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила открыть дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол в связи с поданной жалобой относительно нее, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.
“Рассмотрев жалобу Пикалова А.А., Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла открыть дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда города Киева Цокол Ларисы Ивановны”, — говорится в решении.
В то же время, по информации Совета, по другой жалобе было отказано в открытии дисциплинарного дела в отношении судьи Л.Цокол.
Также отметим, что Первая дисциплинарная палата ВРП отказала в открытии дисциплинарных дел в отношении судьи Соломенского районного суда Киева Александра Бобровника, судьи Печерского районного суда города Киева Екатерины Москаленко, судьи Печерского районного суда города Киева Олега Белоцерковца, судьи Святошинского районного суда города Киева Юлии Войтенко.
В то же время в ВРП решили открыть дисциплинарное дело в отношении судьи Шевченковского районного суда города Киева Андрея Трубникова.
Как сообщал УНН, на судью Печерского районного суда Лариса Цокол, которая накануне отпустила бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили без избрания меры пресечения, подано две жалобы в Высший совет правосудия.
Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главы Одесской ОГА М.Саакашвили.