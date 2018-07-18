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Суд у Грузії залишив у силі вирок Саакашвілі щодо зловживання службовим становищем

Суд у Грузії залишив у силі вирок Саакашвілі щодо зловживання службовим становищем

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Апеляційний суд грузинського Тбілісі залишив в силі вирок колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі у справі про зловживання службовим становищем. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу грузинської прокуратури.

За даними слідства, Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки Даті Ахалая, що помилує засудженого за вбивство Сандро Гіргвліані. А потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Міхеіла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.

Як повідомляв УНН, у Грузії суд заочно засудив екс-президента країни Міхеіла Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Нагадаємо, Тбіліський міський суд визнав винним Міхеіла Саакашвілі в організації нападу на колишнього депутата грузинського парламенту Валерія Гелашвілі. Колишнього президента Грузії і екс-голову Одеської обласної держадміністрації в Україні заочно засуджено до шести років позбавлення волі. Суд виніс свій вердикт у четвер, 28 червня.

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