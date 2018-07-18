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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39291 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили относительно злоупотребления служебным положением

Суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили относительно злоупотребления служебным положением

Киев  •  УНН

 • 13671 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Апелляционный суд грузинского Тбилиси оставил в силе приговор бывшему президенту Грузии Михэилу Саакашвили по делу о злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу грузинской прокуратуры.

По данным следствия, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности Дате Ахалая, что помилует осужденого за убийство Сандро Гиргвлиани. А потом уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михеила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

Как сообщал УНН, в Грузии суд заочно приговорил экс-президента страны Михэила Саакашвили до 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Напомним, Тбилисский городской суд признал виновным Михэила Саакашвили в организации нападения на бывшего депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили. Бывший президент Грузии и экс-главу Одесской областной госадминистрации в Украине заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Суд вынес свой вердикт в четверг, 28 июня.

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