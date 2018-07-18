Суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили относительно злоупотребления служебным положением

По данным следствия, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности Дате Ахалая, что помилует осужденого за убийство Сандро Гиргвлиани. А потом уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михеила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

Как сообщал УНН, в Грузии суд заочно приговорил экс-президента страны Михэила Саакашвили до 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Напомним, Тбилисский городской суд признал виновным Михэила Саакашвили в организации нападения на бывшего депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили. Бывший президент Грузии и экс-главу Одесской областной госадминистрации в Украине заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Суд вынес свой вердикт в четверг, 28 июня.