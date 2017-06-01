Суддя районного суду Кіровоградщини відповідатиме за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Обвинувальний акт стосовно судді одного з районних судів Кіровоградської області та адвоката, за посередництва якого був отриманий хабар у 3 тис. дол. США за ухвалення вироку, не пов'язаного з позбавленням волі, скеровано до суду. Про це передає УНН з посиланням на управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
"31 травня 2017 року до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області скеровано обвинувальний акт стосовно цих осіб за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Генеральною прокуратурою України завершене досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно судді одного з районних судів Кіровоградської області та адвоката.
Суддя, маючи на меті отримання хабара від представника підсудного за ухвалення вироку, не пов'язаного з позбавленням волі, залучив до процесу адвоката, за пособництва якого вимагав та одержав неправомірну вигоду у сумі 3 тис. дол. США.
Нагадаємо, що санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН 26 травня, волинського екс-суддю спіймали на хабарництві.