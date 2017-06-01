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Судья районного суда в Кировоградской области будет отвечать за взяточничество

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Обвинительный акт в отношении судьи одного из районных судов Кировоградской области и адвоката, при посредничестве которого была получен взятку в 3 тыс. долл. США за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы, направлен в суд. Об этом передает УНН со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Судья районного суда в Кировоградской области будет отвечать за взяточничество

"31 мая 2017 года в Кировоградский районный суд Кировоградской области направлено обвинительное заключение в отношении этих лиц за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Генеральной прокуратурой Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судьи одного из районных судов Кировоградской области и адвоката.

Судья, с целью получения взятки от представителя подсудимого за вынесения приговора, не связанного с лишением свободы, привлек к процессу адвоката, при пособничестве которого требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 3 тыс. долл. США.

Напомним, что санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН 26 мая, волынского экс-судью поймали на взяточничестве.

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