Суд знову відклав розгляд скарги щодо стягнення з Альперіна 70 млн грн на користь держави
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Апеляційна плата Вищого антикорупційного суду відклала на 16 квітня розгляд апеляційної скарги прокурора щодо відмови у стягненні 70 млн грн на користь держави з одеського “хрещеного батька контрабанди” Вадима Альперіна, підозрюваного у справі щодо схеми на митниці, передає кореспондент УНН.
“Апеляційна палата відклала розгляд апеляційної скарги прокурора у справі № 991/1114/20 на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18 березня 2020 року на 16 квітня 2020 року о 15:30”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що до суду надійшло клопотання від прокурора про відкладення розгляду апеляційної скарги, у зв’язку з тим, що він міг контактувати з співробітником НАБУ, у якого виявлено вірус COVІD—19.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відмовив у клопотанні про стягнення 70 млн грн з Альперіна, підозрюваного у справі про схеми на митниці.
Нагадаємо, 28 листопада 2019 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ особисто вручено повідомлення про підозру чоловіку, причетного до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.
29 листопада рішенням Вищого антикорупційного суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 70 млн гривень застави.
9 грудня 2019 року у зв’язку із внесенням застави до підозрюваного застосували додатково покладені обов’язки, зокрема носіння електронного засобу контролю.