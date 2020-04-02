Суд снова отложил рассмотрение жалобы о взыскании с Альперина 70 млн грн в пользу государства
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Апелляционная плата Высшего антикоррупционного суда отложила на 16 апреля рассмотрение апелляционной жалобы прокурора об отказе во взыскании 70 млн грн в пользу государства с одесского “крестного отца контрабанды” Вадима Альперина, подозреваемого в деле по схеме на таможне, передает корреспондент УНН.
“Апелляционная палата отложила рассмотрение апелляционной жалобы прокурора по делу № 991/1114/20 на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 18 марта 2020 года на 16 апреля 2020 года в 15:30”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в суд поступило ходатайство от прокурора об отложении рассмотрения апелляционной жалобы, в связи с тем, что он мог контактировать с сотрудником НАБУ, у которого обнаружен вирус COVИD-19.
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве о взыскании 70 млн грн с Альперина, подозреваемого в деле о схемах на таможне.
Напомним, 28 ноября 2019 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ лично вручено сообщение о подозрении мужу, причастного к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.
29 ноября решением Высшего антикоррупционного суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн гривен залога.
9 декабря 2019 года в связи с внесением залога к подозреваемому применили дополнительно возложеные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля.