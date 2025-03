Суд засудив Ассанжа до року в'язниці

"З моєї точки зору серйозність скоєного вами правопорушення, навіть з огляду на пом'якшувальні обставини, вимагає винесення вироку, строгість якого буде близька до максимальної. Вирок буде складати 50 тижнів тюремного ув'язнення", - постановила суддя Дебора Тейлор.

Максимальний термін ув'язнення, який погрожував Ассанжу, становив рік, або 52 тижні.

При цьому суддя наголосила, що взяла до уваги можливі пом'якшуючі обставини, однак, за її словами, "ніхто не може бути вище за закон і ігнорувати приписи суду". Також суддя відзначила, що дії Ассанжа не можна характеризувати як з'ясовні поважними причинами, а семирічний термін його добровільного перебування в посольстві - зарахувати як тюремний. Тейлор підкреслила, що Ассанж може розраховувати на дострокове звільнення, відбувши половину терміну, якщо не зробить подальших правопорушень.

При цьому на сторінці WikiLeaks Тwitter з'явився коментар про те, що рішення суду є "шокуючим", оскільки заснований на помсти. В організації також висловили сумніви з приводу того, що суд у справі про екстрадицію Ассанжа буде справедливим.



Julian Assange's sentence is as shocking as it is vindictive. We have grave concerns as to whether he will receive a fair extradition hearing in the UK.

- WikiLeaks (@wikileaks) 1 травня 2019 р