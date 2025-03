Суд приговорил Ассанжа к году тюрьмы

“С моей точки зрения серьезность совершенного вами правонарушения, даже учитывая смягчающие обстоятельства, требует вынесения приговора, строгость которого будет близка к максимальной. Приговор будет составлять 50 недель тюремного заключения”, — постановила судья Дебора Тэйлор.

Максимальный срок заключения, который грозил Ассанжу, составлял год, или 52 недели.

При этом судья подчеркнула, что приняла во внимание возможные смягчающие обстоятельства, однако, по ее словам, “никто не может быть превыше закона и игнорировать предписания суда”. Также судья отметила, что действия Ассанжа нельзя характеризовать как объяснимые уважительными причинами, а семилетний срок его добровольного пребывания в посольстве — засчитать как тюремный. Тэйлор подчеркнула, что Ассанж может рассчитывать на досрочное освобождение, отбыв половину срока, если не совершит дальнейших правонарушений.

При этом на странице WikiLeaks Тwitter появился комментарий о том, что решение суда является “шокирующим”, поскольку основан на мести. В организации также выразили сомнения по поводу того, что суд по делу об экстрадиции Ассанжа будет справедливым.



Напомним, ранее УНН сообщал, что сегодня, 1 мая, суд в Лондоне рассмотрит дело о нарушении условий освобождения под залог основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.





