США финализировали разработку новых санкций против рф - Reuters
Киев • УНН
США завершили разработку новых экономических санкций против россии. Они будут касаться банковского и энергетического секторов страны-агрессора, в частности "газпрома".
В США завершили разработку новых экономических санкций против россии, которые будут касаться банковского и энергетического секторов страны-агрессора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на "трех официальных лиц США и знакомый с этим вопросом источника", информирует УНН.
Детали
Отмечается, что целью новых ограничений является усиление давления на москву относительно "поддержки усилий президента США Дональда Трампа прекратить войну против Украины".
Цели включают государственный российский энергетический гигант "газпром" и крупные компании, связанные с природными ресурсами и банковским сектором
В то же время, по словам другого источника, пока не ясно, будет ли этот пакет одобрен самим президентом США.
Совет национальной безопасности США пытается скоординировать определенный набор дополнительных карательных действий против россии. Это должно быть подписано Трампом
В свою очередь представитель Совета национальной безопасности Джеймс Гьюитт отметил, что "с самого начала президент четко заявил о своей приверженности достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня".
Напомним
По информации Bloomberg, официальные лица США подготовили президенту Дональду Трампу ряд вариантов усиления экономического давления на россию, поскольку российский диктатор владимир путин даже не пытается прекратить войну в Украине.
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