США финализировали разработку новых санкций против рф - Reuters

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики
18:22 • 10616 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

18:05 • 19283 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

17:00 • 21194 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 36953 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 57965 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 72029 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 44422 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 51494 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 80247 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 148069 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
2м/с
40%
750 мм
Популярные новости

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 20766 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 53575 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 44168 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 15549 просмотра

Дипломы украинцев теперь будут в цифровом формате - решение правительства

2 мая, 15:23 • 9966 просмотра
публикации

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 44180 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 53587 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 72029 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 63746 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 142014 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

18:47 • 5964 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

17:00 • 21190 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 15557 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 20772 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 22535 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

США финализировали разработку новых санкций против рф - Reuters

Киев • УНН

 • 338 просмотра

США завершили разработку новых экономических санкций против россии. Они будут касаться банковского и энергетического секторов страны-агрессора, в частности "газпрома".

США финализировали разработку новых санкций против рф - Reuters

В США завершили разработку новых экономических санкций против россии, которые будут касаться банковского и энергетического секторов страны-агрессора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на "трех официальных лиц США и знакомый с этим вопросом источника", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что целью новых ограничений является усиление давления на москву относительно "поддержки усилий президента США Дональда Трампа прекратить войну против Украины".

Цели включают государственный российский энергетический гигант "газпром" и крупные компании, связанные с природными ресурсами и банковским сектором

- цитирует издание неназванного чиновника администрации Трампа.

В то же время, по словам другого источника, пока не ясно, будет ли этот пакет одобрен самим президентом США.

Совет национальной безопасности США пытается скоординировать определенный набор дополнительных карательных действий против россии. Это должно быть подписано Трампом

- сообщил источник.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности Джеймс Гьюитт отметил, что "с самого начала президент четко заявил о своей приверженности достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня".

Напомним

По информации Bloomberg, официальные лица США подготовили президенту Дональду Трампу ряд вариантов усиления экономического давления на россию, поскольку российский диктатор владимир путин даже не пытается прекратить войну в Украине.

ЕС о координации новых санкций против рф с США: идея всегда заключалась в этом с самого начала02.05.25, 16:16 • 2802 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,748.80
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,837.88