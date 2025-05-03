США фіналізували розробку нових санкцій проти рф - Reuters
Київ • УНН
США завершили розробку нових економічних санкцій проти росії. Вони стосуватимуться банківського та енергетичного секторів країни-агресорки, зокрема "газпрому".
У США завершили розробку нових економічних санкцій проти росії, які стосуватимуться банківського та енергетичного секторів країни-агресорки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на "трьох офіційних осіб США і знайомого з цим питанням джерела", інформує УНН.
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Зазначається, що метою нових обмежень є посилення тиску на москву щодо "підтримки зусиль президента США Дональда Трампа припинити війну проти України".
Цілі включають державний російський енергетичний гігант "газпром" і великі компанії, пов'язані з природними ресурсами та банківським сектором
Водночас, за словами іншого джерела, наразі не ясно, чи буде цей пакет схвалений самим президентом США.
Рада національної безпеки США намагається скоординувати певний набір додаткових каральних дій проти росії. Це має бути підписано Трампом
У свою чергу речник Ради національної безпеки Джеймс Г'юітт зазначив, що "від початку президент чітко заявив про свою відданість досягненню повного та всеосяжного припинення вогню".
Нагадаємо
За інформацією Bloomberg, офіційні особи США підготували президенту Дональду Трампу низку варіантів посилення економічного тиску на росію, оскільки російський диктатор володимир путін навіть не намагається припинити війну в Україні.
ЄС про координацію нових санкцій проти рф зі США: ідея завжди полягала у цьому з самого початку02.05.25, 16:16 • 2802 перегляди