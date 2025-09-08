Суд залишив під вартою працівника НАБУ Гусарова
Київ • УНН
Київський апеляційний суд залишив під вартою Віктора Гусарова, підозрюваного у державній зраді. Він був затриманий 21 липня та підозрюється у передачі інформації фсб.
Київський апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Віктора Гусарова, підозрюваного у державній зраді. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.
В задоволенні скарги стороні захисту відмовили. Рішення суду першої інстанції залишено без змін. Діючий запобіжний захід: тримання під вартою без визначення розміру застави
Доповнення
21 липня правоохоронці повідомили про затримання півробітника Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2". Як стало відомо УНН з джерел в правоохоронних органах, йдеться про Віктора Гусарова.
Наступного дня суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб - без можливості внесення застави.
У межах досудового розслідування кримінального провадження про підозру у держзраді співробітника Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі "Д-2", продовжується перевірка його причетності до агентурної мережі рф. За даними правоохоронців, співробітник НАБУ підозрюється у здійсненні понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича.