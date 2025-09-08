$41.220.13
12:50 • 3582 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 26542 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 19984 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 17476 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 20892 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 23783 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 24940 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 28708 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 40618 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62367 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 137360 перегляди
Суд залишив під вартою працівника НАБУ Гусарова

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Київський апеляційний суд залишив під вартою Віктора Гусарова, підозрюваного у державній зраді. Він був затриманий 21 липня та підозрюється у передачі інформації фсб.

Суд залишив під вартою працівника НАБУ Гусарова

Київський апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Віктора Гусарова, підозрюваного у державній зраді. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.

В задоволенні скарги стороні захисту відмовили. Рішення суду першої інстанції залишено без змін. Діючий запобіжний захід: тримання під вартою без визначення розміру застави 

- повідомили в ОГП.

Доповнення

21 липня правоохоронці повідомили про затримання півробітника Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2". Як стало відомо УНН з джерел в правоохоронних органах, йдеться про Віктора Гусарова.

Наступного дня суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб - без можливості внесення застави.

У межах досудового розслідування кримінального провадження про підозру у держзраді співробітника Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі "Д-2", продовжується перевірка його причетності до агентурної мережі рф. За даними правоохоронців, співробітник НАБУ підозрюється у здійсненні понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Національне антикорупційне бюро України
Україна