Суд оставил под стражей сотрудника НАБУ Гусарова
Киев • УНН
Киевский апелляционный суд оставил под стражей Виктора Гусарова, подозреваемого в государственной измене. Он был задержан 21 июля и подозревается в передаче информации фсб.
Киевский апелляционный суд оставил под стражей сотрудника НАБУ Виктора Гусарова, подозреваемого в государственной измене. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе генерального прокурора.
В удовлетворении жалобы стороне защиты отказали. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Действующая мера пресечения: содержание под стражей без определения размера залога
Дополнение
21 июля правоохранители сообщили о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2". Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о Викторе Гусарове.
На следующий день суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток - без возможности внесения залога.
В рамках досудебного расследования уголовного производства о подозрении в госизмене сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который работал в закрытом подразделении "Д-2", продолжается проверка его причастности к агентурной сети рф. По данным правоохранителей, сотрудник НАБУ подозревается в совершении более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича.