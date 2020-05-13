Суд залишив під вартою ексголову МЗС Кожару
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого затримали за підозрою у вбивстві Сергія Старицького. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 березня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва взяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого затримали за підозрою у вбивстві, з альтернативою внесення застави у розмірі понад 14 млн грн.
Як повідомлялося, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.
Зазначимо, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.