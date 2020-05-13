Суд залишив під вартою ексголову МЗС Кожару

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 березня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва взяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого затримали за підозрою у вбивстві, з альтернативою внесення застави у розмірі понад 14 млн грн.



Як повідомлялося, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.

Зазначимо, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.